В ЛНР назвали условия разведения сил у Станицы Луганская

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики готовы отвести силы на участке в районе Станицы Луганской только одновременно с украинской стороной, заявил журналистам на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Мы, в свою очередь, несмотря на осуществляемую Киевом диверсионную деятельность на территории республики, выполнили все требования данного соглашения и по-прежнему готовы к разведению сил и средств, но это произойдет только в зеркальном порядке", — заявил Марочко.

Он уточнил, что сорванная 8 июля Киевом попытка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской уже 72 по счету.

"Это уже 72 попытка разведения сил и средств в указанном районе. По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие", — подчеркнул спикер.