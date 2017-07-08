За "нарушение" ДРСМД: в США предложили ввести новые санкции против России

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает агентство Рейтер.

"Недавнее размещение (Россией — ред.) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", — цитирует агентство слова Ройса.

Законопроект представляет собой поправку к акту о национальной обороне.

Перебить результат встречи Путина и Трампа

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил предложение американского сенатора с информационным шумом на фоне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась накануне на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

"Напрашивается сравнение законопроекта с информационным шумом, выпущенным в мировой политический эфир только для того, чтобы по возможности перебить информацию о результатах встречи лидеров двух стран. Понятно, что никаких доказательств нарушений Россией договора не приводится. Их просто нет. Мы неукоснительно выполняем все свои международные обязательства", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Он добавил, что если будет решение инициировать пересмотр договора, то об этом Россия скажет прямо и открыто, как и в случае с приостановкой по утилизации плутония. Клинцевич считает, что законопроект не будет принят.

Не первое предложение

О том, что Москва якобы нарушает договор о РСМД ранее заявляла группа конгрессменов. В конце июня они представили законопроект о военном сдерживании России и предложили подготовить санкции против Москвы. О каких именно санкциях может идти речь, не уточнялось.

Конгрессмены предложили выйти из договора о РСМД, а также потребовали от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

При этом спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что Вашингтон не хочет выходить из договора.

По словам Форда, США "надеются, что Россия вернется к соблюдению положений договора", и рассчитывают вскоре начать диалог с Москвой по стратегической стабильности.

Очередной повод для санкций

Тему исполнения Россией положений договора о РСМД используют в США лишь как очередной повод для антироссийских санкций, заявил РИА Новости замглавы Департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

"Сейчас складывается впечатление, что в Вашингтоне объявлен конкурс на изобретение поводов для антироссийских санкций. И тема договора о РСМД здесь, к сожалению, не является исключением", — сказал он.

В Москве не исключают, что американцы могут в одностороннем порядке выйти из договора, что было бы большой ошибкой. "Вероятность можно просчитывать к рациональным действиям, но когда приходится иметь дело с истерикой, густо замешанной на антироссийской паранойе, то поведение становится непредсказуемым, так что исключать, конечно, ничего нельзя", — считает Леонтьев.

По его словам, в результате таких действий Вашингтона в Европе могла бы резко возрасти военная напряженность, а весь режим контроля над ракетно-ядерными вооружениями оказался бы под угрозой. Дипломат добавил, что Россия будет учитывать в военном планировании возможные недружественные шаги США в контексте выполнения РСМД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 километров до 5,5 тысячи километров. В соответствии с документом, к июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США — 846.

"Мы уже проходили через подобный сценарий с так называемым кризисом евроракет. И, похоже, что в США сейчас активизируются силы, которые хотели бы вновь пойти по этому пути. Это была бы, кончено, крайне опасная затея", — сказал Леонтьев и выразил надежду на то, что "разум все-таки возобладает".