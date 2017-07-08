Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции РФ по религиозной дискриминации

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Общий комитет ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам поддержал предложенный Россией проект резолюции "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".
Проект резолюции напоминает о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений, призывает к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивает, что террористические акты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости.
Как отмечается в тексте, ПА ОБСЕ "решительно осуждает все проявления нетерпимости, дискриминации, включая, насилие и террористические акты в отношении христиан, мусульман последователей других религий".