Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции РФ по религиозной дискриминации

Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017

Заседание Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Общий комитет ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам поддержал предложенный Россией проект резолюции "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

Согласно проекту, подготовленному членом Совфеда Людмилой Нарусовой, ПА ОБСЕ указывает "на категорическую неприемлемость отождествления терроризма и насильственного экстремизма с какой-либо конкретной религией".

Проект резолюции напоминает о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений, призывает к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивает, что террористические акты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости.

Авторы проекта резолюции пишут, что ПА ОБСЕ призывает политических, религиозных и общественных лидеров "активизировать усилия по предупреждению и противодействию проявлениям нетерпимости и дискриминации на почве религиозной принадлежности или убеждений в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

Как отмечается в тексте, ПА ОБСЕ "решительно осуждает все проявления нетерпимости, дискриминации, включая, насилие и террористические акты в отношении христиан, мусульман последователей других религий".