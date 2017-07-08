Иракские военные заявили о ликвидации 35 боевиков ИГ* в Мосуле

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Силы безопасности Ирака в субботу ликвидировали 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле, передает агентство Синьхуа со ссылкой на командование.

"Наши силы продолжают продвигаться вперед, чтобы освободить оставшиеся части Старого города", — сообщил представитель командования Яхья Расул.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ, о полном освобождении Мосула может быть объявлено в течение нескольких часов.

На прошлой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства". Представитель коалиции Райан Диллон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России