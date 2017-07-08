"Вконтакте" и Yandex остались в топ-5 посещаемых сайтов на Украине

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Запрещенные на Украине российские "ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 рейтинга самых посещаемых сайтов украинскими пользователями за июнь, сообщается на сайте Интернет-ассоциации Украины.

Согласно сообщению, данное исследование проводилось компанией Factum Group Ukraine по заказу Интернет-ассоциации Украины.

В исследовании указано, что в рейтинге посещаемости первое место занял Google, потом Youtube, Facebook, "ВКонтакте" и Yandex, шестым идет запрещенная на Украине российская соцсеть "Одноклассники", Mail.ru занял девятое место.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Ранее в июне были обнародованы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которым почти 60% украинцев не поддерживали запрет на Украине российских соцсетей и сайтов, в частности "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс".