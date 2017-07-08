Путин и Трамп говорили о дипсобственности России в США, подтвердил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поднимался вопрос возврата дипломатической собственности России в США.

"Поднимался", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поднимался ли на встрече Путина и Трампа вопрос о возврате так называемых загородных "дач" постпредства России в Нью-Йорке.

Песков отметил, что не может дать оценку встрече.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.