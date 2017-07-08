В ЛНР обвинили Украину в срыве разведения сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики в субботу вновь сорвали разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Сегодня в очередной раз сорвано проведение разведения сил и средств на Станице Луганской. Дату определяли украинская сторона. Поэтому причины нам абсолютно не понятны. Что им мешает приступить к выполнению завершающей фазы первого этапа разведения сил и средств", — сказал Дейнего.

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