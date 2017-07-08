Число жертв обрушения жилого дома под Неаполем достигло восьми человек

РИМ, 8 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв обрушения жилого дома, произошедшего в пятницу в городке Торре-Аннунциата под Неаполем, достигло восьми человек, сообщил в субботу утром журналистам глава провинциальной Пожарной службы Эмануэле Франкулли.

Three dead in apartment block collapse near Napleshttps://t.co/ywHYCyVaGR pic.twitter.com/Ka9kHmoixp — The Gulf Today (@thegulftoday) 8 июля 2017 г.

​​В пятницу пожарным удалось извлечь из-под обломков пятиэтажного здания тела четверых погибших. Поисковые работы непрерывно продолжались всю минувшую ночь. Разбор завалов, в котором приняли участие многие волонтеры, пришлось вести практически вручную. В результате были найдены тела еще четырех жертв, в том числе двоих детей – 8-летнего мальчика и его 11-летней сестры. Тело мальчика было извлечено из руин в субботу утром, после чего поисковые работы были прекращены. В настоящее время более нет лиц, которые ранее считались пропавшими без вести в результате обрушения здания.

Three dead in apartment block collapse near Naples https://t.co/NwYmC5lnxl pic.twitter.com/owrbnuZpLc — The Local Italy (@TheLocalItaly) 8 июля 2017 г.

​Прокуратура Торре-Аннунциаты открыла следственное дело по факту обрушения жилого дома. Следователи уже изъяли в муниципалитете все документы, связанные с ремонтными работами, которые велись на втором и третьем этаже здания. Стало известно, что жители верхних этажей жаловались на то, что на стенах их квартир в последнее время появились многочисленные трещины.