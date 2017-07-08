Киев выступает за более активное вовлечение США в урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Украина выступает за более активное вовлечение США в миротворческие процессы по урегулированию конфликта в Донбассе, о назначении американского спецпредставителя по Украине говорилось давно, заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что спецпосланником США на Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Курт Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

"Украина выступает за более активное вовлечение США в миротворческие процессы и восстановление мира на Донбассе. О назначении высокопоставленного дипломата спецпредставителем по Украине, который будет координировать свои усилия с украинскими коллегами и коллегами по нормандскому формату, говорилось давно, в том числе и во время всех ключевых встреч президента (Петра) Порошенко в Вашингтоне", — написала вице-спикер Рады в Facebook.

Геращенко отметила, что назначение Волкера произошло накануне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, который состоится в воскресенье.

Также накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений.