На Крите россиянка умерла при невыясненных обстоятельствах

АФИНЫ, 8 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. На Крите по неизвестным причинам скончалась российская туристка, ее муж находится в реанимации, двоих детей отправили в Россию, сообщили местные СМИ.

В посольстве России в Греции подтвердили информацию.

По данным издания, семья из четырёх человек прилетела в Ираклион из России пять дней назад на отдых. Когда семья приехала в гостиницу в Херсонесе, 41-летней женщине стало плохо, а прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть, сообщает сайт flashnews.gr.

Ее супруг был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Врачи не могут пока установить причины полиорганной недостаточности, 45-летний россиянин находится в отделении интенсивной терапии, пишет издание.

Посольство помогло отправить в Россию двоих детей и потребовало тщательного расследования причин происшествия, говорится в сообщении.

В посольстве России подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что детей отправили домой в Татарстан.

Посольство находилось во взаимодействии со страховой компанией, перевозчиком, туроператором и сотрудниками отеля, которые помогли оказать помощь детям и вернуть их на родину, и во взаимодействии с уполномоченным по правам ребёнка в Татарстане, откуда приехала семья.

Причины смерти туристки и заболевания россиянина пока не известны, ожидаются результаты анализов.