В Италии арестовали подозреваемого в нападении на Дом печати в Грозном

РИМ, 8 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители задержали и поместили под арест радикального исламиста чеченской национальности, который является возможным соучастником нападения на Дом печати в Грозном в 2014 году, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на сообщение полиции.

Задержание и арест прошли в пятницу в южной области Апулия. 38-летний мужчина обвиняется в международном терроризме и подстрекательстве к преступлениям.

Расследование, отмечает газета, позволило выявить, "возможно, соучастие чеченца" в нападении боевиков в столице Чечни в декабре 2014 года. Кроме того, арестованный, по предварительным данным, воевал в Сирии в 2014 и 2015 годах на стороне террористов.

В рамках следствия, которое привело к аресту чеченца, были проведены три процедуры экстрадиции, которым были подвергнуты двое албанцев и россиянка. Сообщается, что арестованный пропагандировал им идеи джихада, в случае с женщиной склонял ее к совершению террористической атаки с использованием пояса смертника.

Издание не сообщает имени 49-летней россиянки, отмечая только, что она проживала в Неаполе и имеет инициалы К.М.