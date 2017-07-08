Шуфрич надеется, что Волкер поспособствует выполнению обязательств Киевом

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (274)

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Представитель украинской делегации в ПА ОБСЕ, депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Нестор Шуфрич выразил надежду, что спецпосланник США на Украине Курт Волкер простимулирует украинские власти к выполнению обязательств в рамках минских соглашений.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что спецпосланником США на Украине назначен Курт Волкер. Как отмечалось, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

"Я приветствую активность США и решение назначить спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который присоединится к консультациям, переговорам и будет способствовать реализации минских соглашений. Я надеюсь на то, что завтрашний визит госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона и господина Волкера подтолкнет украинскую власть принимать те решения, которые она на себя взяла", — сказал Шуфрич, выступая при обсуждении российского проекта резолюции о борьбе с терроризмом.

В субботу общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности рассматривает проект резолюции, подготовленной спецпредставителем ассамблеи по борьбе с терроризмом, депутатом Госдумы Николаем Ковалевым.

В документе "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" речь, в частности, идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в проекте отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью".

Кроме того, российские парламентарии призывают европейских коллег "предпринять решительные действия по нейтрализации угрозы, которую представляет собой идеология терроризма, распространяемая, в том числе, в сети Интернет и через социальные сети, и используемая, в частности, для публичного оправдания терроризма, подстрекательства и вербовки". В проекте резолюции говорится о расширении практики добровольного отказа СМИ от предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, а также от нагнетания напряжения в информационном пространстве.