Шуфрич надеется, что Волкер поспособствует выполнению обязательств Киевом

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Представитель украинской делегации в ПА ОБСЕ, депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Нестор Шуфрич выразил надежду, что спецпосланник США на Украине Курт Волкер простимулирует украинские власти к выполнению обязательств в рамках минских соглашений.
"Я приветствую активность США и решение назначить спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, который присоединится к консультациям, переговорам и будет способствовать реализации минских соглашений. Я надеюсь на то, что завтрашний визит госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона и господина Волкера подтолкнет украинскую власть принимать те решения, которые она на себя взяла", — сказал Шуфрич, выступая при обсуждении российского проекта резолюции о борьбе с терроризмом.
В субботу общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности рассматривает проект резолюции, подготовленной спецпредставителем ассамблеи по борьбе с терроризмом, депутатом Госдумы Николаем Ковалевым.
Кроме того, российские парламентарии призывают европейских коллег "предпринять решительные действия по нейтрализации угрозы, которую представляет собой идеология терроризма, распространяемая, в том числе, в сети Интернет и через социальные сети, и используемая, в частности, для публичного оправдания терроризма, подстрекательства и вербовки". В проекте резолюции говорится о расширении практики добровольного отказа СМИ от предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, а также от нагнетания напряжения в информационном пространстве.