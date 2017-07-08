Комитет ПА ОБСЕ принял российский проект контртеррористической резолюции

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял российский проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов, а также о борьбе с использованием сети Интернет для вербовки террористов, передает корреспондент РИА Новости.

В документе "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму", подготовленном спецпредставителем ассамблеи по борьбе с терроризмом, депутатом Госдумы Николаем Ковалевым, речь, в частности, идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в проекте отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью".

"Проект резолюции направлен на предотвращение использования руководителями международного терроризма социальных сетей для вербовки молодежи в ряды боевиков, предоставления лоббистам террора прессы и иных каналов масс-медиа, и устранение государствами-членами ПА ОБСЕ других условий которые, позволяют террористам устанавливать контроль над территориями, куда они проникли, где намерены диктовать населению собственные правила поведения", — сказал Ковалев.

"Проект резолюции настроен на отпор терроризму в его современном воплощении, нацелен на консолидацию международных усилий, где роль ассамблеи определена лидирующей", — добавил он.

Кроме того, российские парламентарии призывают европейских коллег к расширению сотрудничества в вопросе разработки "практических мер по противодействию использованию интернета и других средств в целях подстрекательства к связанному с насилием экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также в целях вербовки иностранных боевиков-террористов".

В ходе обсуждения проекта были предложены две поправки от делегации США и одна от представителя Бельгии, принципиально не меняющие смысла резолюции. В частности, в поправке бельгийского депутата Дениса Дюкармэ говорится, что ПА ОБСЕ призывает "обеспечивать баланс между осуществлением индивидуальных и публичных свобод и безопасностью, которая имеет принципиальное значение для борьбы против терроризма".

"Такое ощущение, что это нужно сделать. Призываю коллег поддержать эту поправку. Но резолюция, которая подготовлена, прежде всего направлена на борьбу с терроризмом, консолидацию усилий именно на этом направлении", — сказал в свою очередь Ковалев.

"Права и свободы граждан, конечно, мы будем с вами защищать, но это предмет других резолюций, где мы все детально пропишем. Мы не допустим, чтобы под предлогом борьбы с террором были нарушены какие-либо права человека, в том числе право на свободный обмен информацией в сети Интернет и пользование социальными сетями", — подчеркнул он.