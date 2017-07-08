В ДНР обвинили силовиков в 40 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (59)

ДОНЕЦК 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования.

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