Число жертв наводнений на юго-западе Японии возросло до 16

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Число жертв стихийного бедствия на юго-западе Японии в результате ливневых дождей официально возросло до 16, кроме того в соседней префектуре в море обнаружены еще 4 тела, сообщила газета "Майнити" в субботу.

В городе Асакура в префектуре Фукуока – одном из наиболее пострадавших от паводков и наводнения районов, обнаружено тело мужчины. Таким образом, число жертв возросло до 16.

Кроме того, в соседней префектуре Сага в прибрежной полосе в море обнаружены в разное время в субботу тела еще 4 человек. Они пока не опознаны, но велика вероятность, что эти люди тоже стали жертвами стихии и потоком воды их унесло в море.

Как ранее сообщалось, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Однако это неточная цифра – некоторые СМИ сообщают, что пропавшими без вести считаются 20 человек.

© REUTERS / Issei Kato Последствия ливней в городе Асакура в префектуре Фукуока © REUTERS / Issei Kato Последствия ливней в городе Асакура в префектуре Фукуока

Неточность в определении числа пропавших без вести связана с тем, что из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.