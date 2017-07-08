Глава Туркмении уволил министра строительства и архитектуры за коррупцию

АШХАБАД, 8 июл — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил Чары Атаева от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана "за серьезные недостатки, допущенные в работе, и как скомпрометировавшего себя в качестве руководителя", сообщают в субботу местные СМИ.

Это решение глава государства озвучил на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.

В ходе заседания выступил глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев, который сообщил о раскрытии в системе министерства строительства и архитектуры коррупционных преступлений.

По словам Чакыева, в этих преступлениях замешаны близкие министру люди, которых тот продвигал на различные должности и которые получали взятки от частных предприятий, ведущих строительные работы по заказу министерства.

Бердымухамедов, подписывая указ об увольнении министра, подчеркнул, что "в Туркменистане никогда не будет места взяточничеству".

На заседании правительства глава государства освободил Алладурды Атаева от должности председателя Национального космического агентства при президенте Туркменистана в связи с выходом на пенсию.

Новым председателем космического ведомства Туркменистана назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи.

Президент Туркменистана также сменил министра финансов, освободив от этой должности Мухамметгулы Мухаммедова в связи с переходом на другую работу. Новым главой туркменского Минфина назначен Гочмырат Мырадов, занимавший должность замминистра финансов.