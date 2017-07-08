В Мадриде на музыкальном фестивале акробат погиб, упав с высоты

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Акробат, выступавший на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде, погиб после падения с 28-метровой высоты, сообщают организаторы шоу.

"Организаторы фестиваля Mad Cool сожалеют об ужасном инциденте, произошедшим с воздушным акробатом в ходе второго дня фестиваля", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте шоу.

Организаторы также выразили свои искренние соболезнования семье погибшего.

Сообщается, что 8 июля память погибшего почтут минутой молчания.

По данным издания Pais, инцидент произошел перед началом выступления американской рок-группы Green Day около 23.00 (00.00 мск). Акробат упал с высоты 28 метров и скончался на месте некоторое время спустя.