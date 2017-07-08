МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция ликвидировала мужчину, забаррикадировавшегося в здании банка в американском штате Атланта и утверждавшего, что у него есть бомба, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По данным сержанта полиции округа Кобб Даны Пирс, мужчина был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Саперы в результате обысков нашли безвредный пакет, в котором, как ранее предполагалось, находилась бомба.

Сообщается, что мужчина угрожал взорвать бомбу, которая может "уничтожить помещение". В здании также находились сотрудники банка. Их точное число не сообщается.

По данным телеканала WSB-TV, мужчина называл себя бездомным ветераном ВМС США, который служил в Ираке. Он выражал свое недовольство деятельностью комитета по делам ветеранов в области предоставления медицинской помощи.