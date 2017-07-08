При пожаре в здании минфина Сальвадора погибли два человека

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще 15 госпитализированы в результате пожара в здании министерства финансов Сальвадора, сообщает портал Salvador.

По информации портала, по предварительным данным, возгорание началось в результате короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха. Министр обороны страны Давид Пайес сообщил о спасении двух человек, застрявших в здании. Спасатели разыскивают еще четверых.

"Главной задачей для нас является спасти жизни, мы предпринимаем серьезные усилия, наши пилоты, даже в условиях задымления, продолжают спасательную операцию", — цитирует портал слова Пайеса. По его словам, три вертолета ВВС страны участвуют в спасательной операции.

Отмечается, что 15 человек были доставлены в больницы, трое из них были прооперированы. Семь человек получили серьезные ожоги, еще четверо ожидают операции.

Как сообщается, движение на улице рядом со зданием минфина было перекрыто.

En el incendio en Ministerio de Hacienda en San Salvador, las personas, desesperadas, se lanzan del edificio. pic.twitter.com/p7rGDGjfDJ — El Expediente (@ElExpedienteCol) 7 июля 2017 г.

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