В Мичигане мужчина стал жертвой мощного урагана

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек стал жертвой ураганов в американском штате Мичиган, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
"Он находился в кровати в это время. Дерево наклонилось в сторону дома, обрушилось на него, мужчина погиб на месте", — цитирует агентство слова Хоука. Как сообщается, в доме также находилась супруга Тона, она была в другой части дома и сумела выжить.
По данным агентства, скорость порывов ветра в городе превышала 145 километров в час. В результате грозы были оборваны 2 тысячи линий электропередачи и обесточены около 156 тысяч зданий.