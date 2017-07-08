В Мичигане мужчина стал жертвой мощного урагана

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По меньшей мере один человек стал жертвой ураганов в американском штате Мичиган, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

По словам главы комитета гражданской обороны города Гранд Хейвен Джеффа Хоука, гроза началась около 02.30 (09.30 мск), однако тело погибшего было обнаружено лишь около полудня. Им стал 72-летний Лоуренс Тон.

"Он находился в кровати в это время. Дерево наклонилось в сторону дома, обрушилось на него, мужчина погиб на месте", — цитирует агентство слова Хоука. Как сообщается, в доме также находилась супруга Тона, она была в другой части дома и сумела выжить.

По данным агентства, скорость порывов ветра в городе превышала 145 километров в час. В результате грозы были оборваны 2 тысячи линий электропередачи и обесточены около 156 тысяч зданий.