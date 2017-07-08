Эксперты: американцы надеются на улучшение отношений с Россией

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости, Екатерина Соболь. Первая информация об итогах дебютной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях "большой двадцатки" внушает надежду на улучшение отношений двух стран, прогресс в гуманитарном и экономическом сотрудничестве и даже, возможно, иные подходы к санкционной политике, рассказали РИА Новости опрошенные американские эксперты и общественные деятели.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки", она длилась больше двух часов. Стороны обсудили многие вопросы, главный из которых, по заявлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, стал не анализ прошлого, а взгляд в будущее двусторонних отношений.

Глава аппарата депутата заксобрания штата Нью-Йорк Антон Конев отмечает: "Я знаю, что множество русских американцев болеют за Россию и улучшение связей с ней. Я уверен, что наши лидеры нашли общий язык, как и обычные люди Америки и России находят общий язык".

В этой связи Конев выразил надежду, что поездка группы нью-йоркских депутатов в сентябре в Казань, Санкт-Петербург и Москву для налаживания сотрудничества в гуманитарной, экономической и других областях будет еще более продуктивной.

Почетный председатель НКО "Города-Побратимы" (входят 2 тысячи городов из 136 стран, базируется в Вашингтоне) Билл Борум рассказал, что эта встреча внушает ему надежду, что российские и американские города начнут более активно сотрудничать друг с другом в гуманитарной, экономической сфере, так как правительство дало позитивный сигнал. "Самые первые комментарии по итогам встречи обнадеживающие, конструктивные", — заявил он РИА Новости.

По его словам, неожиданным стала как продолжительность встречи, которая вместо получаса длилась более двух часов, так и ее итоги, которые показали, что страны могут находить взаимовыгодные области для сотрудничества.

"Мы надеемся, что это даст стимул для развития таких партнерских отношений, в том числе и городов-побратимов (США и РФ)", — подчеркнул он.

Другой аспект этой встречи отметил в беседе с РИА Новости исполнительный директор "Института мира и процветания" Даниэль Макадамс. Он выразил надежду, что истерия вокруг России пойдет на спад, а значит, и "новые санкции против России (которые находятся на согласовании в конгрессе) сейчас в серьезной опасности". "Это, пожалуй, самый позитивный результат", — подчеркнул эксперт.