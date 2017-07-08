Госдеп подтвердил, что США не поддержат новую конвенцию по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Вашингтон не поддержит новую конвенцию о запрете ядерного оружия, поскольку считает, что она не только не делает мир безопаснее, но подрывает связи между союзниками и сеет политическую разобщенность, заявила официальный представитель госдепартамент США Хизер Науэрт.

"США не участвовали в этих переговорах и не поддержат конвенцию", — говорится в заявлении Науэрт.

По ее словам, согласованная в пятницу в ООН конвенция о полном запрете ядерного оружия "игнорирует текущую ситуацию в сфере безопасности", поскольку в действительности не сокращает ядерное оружие и не улучшает безопасность какой-либо страны.

Говоря о конвенции в контексте ядерной программы КНДР, представитель ведомства отметила, что она "в лучшем случае отвлекает мир" от реальных усилий по обеспечению безопасности.

"В худшем случае она углубляет политическую разобщенность, подрывает союзнические отношения, которые делают мир безопаснее и усложняет работу международного сообщества над разработкой и реализацией мер, которые позволят преодолеть эти сложности вместе", — заявила представитель ведомства.

Ранее с аналогичным совместным заявлением выступили Франция, Великобритания и США.

В пятницу участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст документа.

Согласно тексту конвенции, поступившему в РИА Новости, документ будет открыт для подписания 20 сентября 2017 года. В конвенции отмечается, что "большинство стран мира больше не рассматривает ядерное оружие как легитимное средство войны". Соглашение обязывает оказывать помощь жертвам испытания и применения ядерного оружия.

За документ проголосовали 122 страны, одна — против, одна воздержалась.

Почти 40 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), не приняли участие в первом раунде переговоров по выработке конвенции, которые прошли в марте.