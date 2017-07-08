Госдеп: соглашение о перемирии в Сирии не связано с процессом в Астане

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии не связано с астанинским процессом, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США журналистам.

"Астана – это отдельный процесс, объявленные сегодня усилия были частью переговоров с русскими и иорданцами, и не были частью астанинского процесса, в котором США являются наблюдателем, а не участником", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что "регион юго-запада – это отдельный процесс". "С самого начала (переговоров — ред.) в Астане целью было снижение насилия по всей стране и США, которые являются наблюдателем, поддерживают это", — подчеркнул представитель госдепа.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

В Астане в среду завершился пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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