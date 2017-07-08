ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Любая попытка по урегулированию ситуации в Сирии и снижению насилия стоит того, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Мы начали со скромными ожиданиями, это не перемирие по всей стране, это не немедленный переход к политическому урегулированию, мы достаточно реалистично смотрим на то, как быстро мы можем двигаться, учитывая, что это происходит в контексте довольно сложных отношений между США и Россией", — сказал представитель ведомства. По его словам, в Вашингтоне считают, что "попытка стоит того".

"Они (Россия — ред.) четко выразили заинтересованность в выполнении (соглашения — ред.), желание и возможность сдержать свою часть сделки, использовать свое влияние на режим (президента Сирии Башара Асада — ред.), все это открыло дверь к тому, чтобы мы по крайней мере сделали то, что сделали сегодня, попробовать это предложение, поскольку это того стоит", — отметил представитель госдепа.

"Учитывая тот факт, что мы хотим снижения насилия, прекращения страданий сирийцев, обеспечения безопасности соседей Сирии и наших союзников, это стоило того. Но мы идем на это, отдавая себе отчет в происходящем", — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Вашингтона в адрес России в контексте новых договоренностей.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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