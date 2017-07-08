СМИ: США планируют испытать THAAD против ракет средней дальности

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников агентства, эти испытания станут первой проверкой действия системы THAAD против ракет данного типа. Ракеты-перехватчики THAAD планируется запустить с Аляски.

Как сообщает Рейтер, представитель комитета Пентагона по противоракетной обороне Крис Джонсон подтвердил, что испытания планирует провести "в начале июля". По его словам, размещенный на Аляске комплекс должен будет "обнаружить, отследить и поразить цель при помощи ракеты-перехватчика THAAD"

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя России при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.