Эксперт: встреча Путина и Трампа вселяет надежду на серьезные соглашения

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Результаты первой встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшейся на саммите G20 в Гамбурге, вселяют оптимизм и надежду на достижение серьезных договоренностей, заявил РИА Новости известный итальянский политолог Джермано Доттори.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки", она длилась больше двух часов.

"Для меня очевидно: Трамп реально хочет сотрудничать с Путиным, но делать это ему придется с большой осторожностью. Дело в том, что когда нынешний хозяин Белого дома готовит определенные соглашения, он вынужден прибегать практически к акробатическим кульбитам. Так было и на сей раз. Сначала Трамп в Польше сделал ряд весьма жестких заявлений в отношении России, а затем на саммите G20 фактически открыл дорогу для договоренностей, в частности, по сирийской проблеме", — заявил Доттори, сотрудник кафедры стратегических исследований Римского университета LUISS.

Он обратил внимание на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам встречи Путина и Трампа, заметившего, что оба президента движимы прежде всего национальными интересами своих стран и видят эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности.

"Это ярко проявилось, в частности, в новых договоренностях по Сирии. Очевидно, что у сторон имеются различные интересы, но они намерены сотрудничать, договариваться. Собственно говоря, это именно то, чего мы ожидали от Трампа", — указал аналитик.

В этой связи Доттори напомнил, что став президентом, Трамп сразу же провозгласил, что США во внешней политике будут руководствоваться своими национальными интересами, и что все страны мира имеют право действовать так же.

"Когда вопрос ставится таким образом, ясно, что об интересах всегда есть возможность договориться. Это не ценности, по которым нельзя вести переговоры и заключать сделки. Скажем, ты либо либерал, либо не либерал, поскольку нельзя быть либералом наполовину. Но об интересах можно и нужно договариваться, и в этом, собственно, состоит новизна, привнесенная Трампом", — отметил собеседник агентства.

Доттори подчеркнул, что верит в возможность достижения серьезных договоренностей между президентами России и США. "Трамп нацелен на то, чтобы говорить по сути дела, он человек исключительно практический. Путин также настроен на поиск конкретных решений, которые следует принять в сложившейся ситуации. Таким образом, мы имеем дело с двумя лидерами, которые тяготеют к прагматизму и на самом деле верят в национальные интересы. Это означает, что они обязательно должны найти общий язык. Поэтому, полагаю, соглашение между Россией и США будет достигнуто. В противном случае Трамп может столкнуться с тем, что Китай, Германия и Россия объединятся, а это не будет соответствовать интересам США", — сказал он.

В заключение Доттори отметил, что путь к договоренностям между Россией и США будет весьма непростым. "Я продолжаю оставаться оптимистом, но очевидно, что американская политическая система вынуждает Трампа для достижения своих целей прибегать к сложным комбинациям. Фактически перед тем, как провести какую-то значимую инициативу, он должен делать нечто, что, казалось бы, идет в противоположном направлении. Так будет и впредь", — подытожил итальянский политолог.

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