СМИ: на месте обрушения дома на юге Италии обнаружили тела трех человек

Машины Скорой помощи и полиции на одной из улиц города Аматриче. Архивное офто

Машины Скорой помощи и полиции на одной из улиц города Аматриче. Архивное офто

РИМ, 7 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Тела трех человек извлечены из-под завалов жилого дома под Неаполем, пятеро числятся пропавшими без вести, сообщают в пятницу местные СМИ.

Обрушение двух верхних этажей 4-этажного дома произошло в 06.20 по местному времени (07.20 мск) в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата. На месте весь день работали представители нескольких спасательных служб, которые вели разбор завалов вручную, пропавших без вести ищут с помощью собак.

По факту происшествия открыто расследование. В техническом отделе местной коммуны работники прокуратуры уже изъяли документы, касающиеся хода ремонтных работ на первых двух этажах здания. Следствию предстоит установить круг лиц, действия которых могли привести к его обрушению.