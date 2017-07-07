G20 в Гамбурге нравится не всем: полиция, жители и протестующие - о саммите

Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20

Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Хаос в Гамбурге достиг в пятницу кульминации во второй половине дня, когда штаб, отвечающий за безопасность саммита G20, принял решение остановить весь городской транспорт в городе от района Альтона до центрального вокзала; чтобы представить себе масштаб перекрытия — речь идет о семи станциях метро по одной ветке.

Целью этих действий было обеспечить относительное спокойствие для высоких гостей саммита "большой двадцатки" с супругами, которые вечером посетили концерт в Эльбской филармонии. Для проезда делегаций от международного торгово-выставочного центра, где проходили пленарные заседания "двадцатки", до филармонии был создан "зеленый коридор", который обеспечили тысячи полицейских, сотни автомашин и бронеавтомобилей, водометы и вертолеты.

В результате группы активистов, второй день не прекращающие уличные протесты, оказались разрознены по всему городу, частично забранному металлическими решетками. Аналогичная стратегия была использована правоохранителями в соседнем Любеке во время министерской встречи G7 в 2015 году. Однако Гамбург – гораздо более крупный город, и транспортный коллапс вкупе с жарой и большим числом людей на улицах не принес долгожданного спокойствия ни гостям, ни горожанам.

Но кому-то нравится

День для правоохранителей стал напряженным с самого утра, когда группы протестующих попытались блокировать подъезды к международному торгово-выставочному центру перед началом заседания G20. Тактика провокации примерно одинаковая: сначала толпа человек в 100 выкрикивает оскорбления в адрес полицейских, затем в одетых в черные спецкостюмы и глухие шлемы стражей порядка летят пустые пивные бутылки и камни. Полицейские вытаскивают дубинки и колонной кидаются в толпу, протестующие разбегаются во все стороны, бегут во дворы, пытаются лезть через заборы.

"Это такой адреналин, не могу передать! Мне здесь все нравится. Знаешь, я первый раз в жизни спал прямо на земле. Это ни с чем не сравнить", — говорит Джулиано, который приехал в Гамбург из Италии вместе со своими друзьями-антиглобалистами специально для того, чтобы принять участие в протестах.

Джулиано — студент, учится на отделении "управление предприятием". В акциях протеста участвует по велению души — ненавидит империализм, а "собравшиеся на G20 — это империалисты, они не должны решать за нас, как жить". Считает, что в сложившейся в городе ситуации виноваты сами полицейские.

"Они первые начали. Я был вчера на демонстрации на Хафенштрассе. Когда полицейские велели снять с лиц маски — там действительно был этот "черный блок", у людей были закрыты лица, — так все сразу открыли лица, сняли повязки. А полицейские все равно стали их бить, и там был перцовый газ. Это узкое место, спрятаться совершенно некуда. Там очень много людей пострадали", — говорит Джулиано.

В итоге Джулиано и его друзья, которые не захотели представиться, успели побывать утром сразу в двух местах: попытались пробить блокаду на подходе к штаб-квартире саммита G20 возле метро "Месехален", затем посетили согласованную акцию в Шанценфиртель, которая завершилась очередными столкновениями и попыткой кого-то из демонстрантов сбить полицейский вертолет из ракетницы. Они бегали наперегонки с полицейскими и испытывали невероятный адреналин. Создается впечатление, что таких молодых людей — большинство среди протестующих.

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20 © РИА Новости / Ангелина Тимофеева Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20

Встреча на Санкт-Паули

"Я бы не сказал, что демонстрации осложняют жизнь местных жителей. Изначально неправильно было проводить саммит в таком большом городе, как Гамбург. Кто это делает, должен рассчитывать на протесты", — говорит Антон, который приехал в Гамбург из Ганновера.

У Антона выбрита половина головы, а вторая половина выкрашена "перьями". На вопрос, чем он занимается, парень говорит: "Я романтик". Район улицы "красных фонарей" Рипербан, где проходит разговор, не очень располагает к романтизму: кругом грязь, валяется битое стекло, обрывки плакатов, на соседней стройке вынесена решетка и разворошены штабеля досок, на разложенных одеялах тут же спят люди. Вечером будет дискотека, а потом, скорее всего, столкновения с полицией.

"Мы протестуем не только против саммита, но и против этого чудовищного "особого положения", введенного в городе, которое как будто отменило элементарные права граждан. Сейчас делается попытка представить протестующих просто стадом, не имеющим политических принципов", — говорит Антон.

Тем временем из подземной станции "Рипербан" выходят две женщины, они растеряны.

"Вы знаете, что поезда больше не ходят? Может быть, метро еще работает?", — обращается одна из них к Антону.

"Это все из-за протестов. Жаль, что у людей сложится такое впечатление о Гамбурге", — говорит другая.

Кругом забор

Если идти от станции "Ландунгсбрюкен" в сторону международного торгово-выставочного центра, то металлические перекрытия и патрули полиции стоят в каждом переулке. А на проезжей части длинными рядами выстроены полицейские минивэны с включенными двигателями. Идущий навстречу мужчина машет рукой, не дослушивая вопрос.

"Не знаю, куда идти. Куда не пойдешь — везде забор", — недовольно говорит он с характерным шамкающим гамбургским акцентом.

Полицейские напряжены, они стоят полукругом, а старшие проводят инструктаж, слышен обрывок фразы: "оставляйте коридоры для раненых". На проспекте в 20 метрах на тротуаре выстроилась группа молодых людей, едва ли там есть кто-то старше 30. Они кричат "Позор!" своим ровесникам в защитной форме, которые стоят на проезжей части. Один парень вдруг выбегает вперед и делает селфи с полицейскими. Все смеются.

Молодая женщина-полицейская помогает пройти контрольный пункт обладателям аккредитации саммита. Впереди — абсолютно пустая улица, но на тротуаре каждые 20 метров стоят полицейские. Шлемы сняты — в городе около 30 градусов жары. Кто-то облокотился на забор, кто-то рассматривает парк, обнесенный металлической решеткой. Было бы очень тихо, если бы не три вертолета, зависшие в воздухе.

"Почему перекрыто движение общественного транспорта? Такова концепция безопасности. Хорошо, что вы успели до прибытия колонны. Сейчас все начнется", — говорит нервно полицейская.

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20 © РИА Новости / Ангелина Тимофеева Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20

Она поясняет — начнется проезд делегаций. Это большая и ответственная работа. Общие настроения в городе не способствуют тому, чтобы она получила от нее слишком большое удовольствие.

Место встречи

В районе Санкт-Паули в одном из переулков открыт "Инфопункт G20". Снаружи это похоже на прогрессивное кафе: видны нарядные столики и стеллажи с книгами. Перед крыльцом на земле сидят и даже лежат молодые люди, они курят и разговаривают. Дверь широко открыта. Внутри на барной стойке разложены бутерброды и нарезанные куски арбуза. Все бесплатно, но везде таблички "Принимаем пожертвования". Отдельно лежит агитационный материал: брошюры и листовки о протестных акциях.

По словам сотрудника "Инфопункта" Штеффена, здесь расположено представительство городской гражданской инициативы, поддерживаемой жителями района. На время протестов решено предоставить это место для собраний, дискуссий и просто встреч демонстрантов. Но, как оказалось, не только для этого.

"Есть возможность здесь оказать первую помощь пострадавшим, которых, мягко говоря, много. Могу вам сказать, что у нас тут уже были два пострадавших, которым мы вызывали скорую. Серьезно — от перцового газа мы можем сами помочь, умыть человека. А этих пришлось отправить в больницу. Не знаю точно, что у них было, я не врач, но кажется, переломы ребер. Люди здесь не прячутся. Их приносят санитары, которые дежурят на демонстрациях", — говорит он, добавляя, что его заведение открыто весь день.

На вопрос, верит ли он в "черный блок" — группу боевиков, которые терроризируют полицию, прикрываясь мирными демонстрантами, Штеффен отрицательно качает головой.

"Я, конечно, не знаю тамошней структуры, но, по-моему, это все сказки. Люди, которые приходят сюда, не похожи на боевиков. Это все саммит", — говорит он.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>