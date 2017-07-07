G20 в Гамбурге нравится не всем: полиция, жители и протестующие - о саммите

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Хаос в Гамбурге достиг в пятницу кульминации во второй половине дня, когда штаб, отвечающий за безопасность саммита G20, принял решение остановить весь городской транспорт в городе от района Альтона до центрального вокзала; чтобы представить себе масштаб перекрытия — речь идет о семи станциях метро по одной ветке.
Целью этих действий было обеспечить относительное спокойствие для высоких гостей саммита "большой двадцатки" с супругами, которые вечером посетили концерт в Эльбской филармонии. Для проезда делегаций от международного торгово-выставочного центра, где проходили пленарные заседания "двадцатки", до филармонии был создан "зеленый коридор", который обеспечили тысячи полицейских, сотни автомашин и бронеавтомобилей, водометы и вертолеты.
В результате группы активистов, второй день не прекращающие уличные протесты, оказались разрознены по всему городу, частично забранному металлическими решетками. Аналогичная стратегия была использована правоохранителями в соседнем Любеке во время министерской встречи G7 в 2015 году. Однако Гамбург – гораздо более крупный город, и транспортный коллапс вкупе с жарой и большим числом людей на улицах не принес долгожданного спокойствия ни гостям, ни горожанам.
Но кому-то нравится
День для правоохранителей стал напряженным с самого утра, когда группы протестующих попытались блокировать подъезды к международному торгово-выставочному центру перед началом заседания G20. Тактика провокации примерно одинаковая: сначала толпа человек в 100 выкрикивает оскорбления в адрес полицейских, затем в одетых в черные спецкостюмы и глухие шлемы стражей порядка летят пустые пивные бутылки и камни. Полицейские вытаскивают дубинки и колонной кидаются в толпу, протестующие разбегаются во все стороны, бегут во дворы, пытаются лезть через заборы.
"Это такой адреналин, не могу передать! Мне здесь все нравится. Знаешь, я первый раз в жизни спал прямо на земле. Это ни с чем не сравнить", — говорит Джулиано, который приехал в Гамбург из Италии вместе со своими друзьями-антиглобалистами специально для того, чтобы принять участие в протестах.
"Они первые начали. Я был вчера на демонстрации на Хафенштрассе. Когда полицейские велели снять с лиц маски — там действительно был этот "черный блок", у людей были закрыты лица, — так все сразу открыли лица, сняли повязки. А полицейские все равно стали их бить, и там был перцовый газ. Это узкое место, спрятаться совершенно некуда. Там очень много людей пострадали", — говорит Джулиано.
В итоге Джулиано и его друзья, которые не захотели представиться, успели побывать утром сразу в двух местах: попытались пробить блокаду на подходе к штаб-квартире саммита G20 возле метро "Месехален", затем посетили согласованную акцию в Шанценфиртель, которая завершилась очередными столкновениями и попыткой кого-то из демонстрантов сбить полицейский вертолет из ракетницы. Они бегали наперегонки с полицейскими и испытывали невероятный адреналин. Создается впечатление, что таких молодых людей — большинство среди протестующих.
Встреча на Санкт-Паули
"Я бы не сказал, что демонстрации осложняют жизнь местных жителей. Изначально неправильно было проводить саммит в таком большом городе, как Гамбург. Кто это делает, должен рассчитывать на протесты", — говорит Антон, который приехал в Гамбург из Ганновера.
У Антона выбрита половина головы, а вторая половина выкрашена "перьями". На вопрос, чем он занимается, парень говорит: "Я романтик". Район улицы "красных фонарей" Рипербан, где проходит разговор, не очень располагает к романтизму: кругом грязь, валяется битое стекло, обрывки плакатов, на соседней стройке вынесена решетка и разворошены штабеля досок, на разложенных одеялах тут же спят люди. Вечером будет дискотека, а потом, скорее всего, столкновения с полицией.
"Мы протестуем не только против саммита, но и против этого чудовищного "особого положения", введенного в городе, которое как будто отменило элементарные права граждан. Сейчас делается попытка представить протестующих просто стадом, не имеющим политических принципов", — говорит Антон.
"Вы знаете, что поезда больше не ходят? Может быть, метро еще работает?", — обращается одна из них к Антону.
"Это все из-за протестов. Жаль, что у людей сложится такое впечатление о Гамбурге", — говорит другая.
Кругом забор
Если идти от станции "Ландунгсбрюкен" в сторону международного торгово-выставочного центра, то металлические перекрытия и патрули полиции стоят в каждом переулке. А на проезжей части длинными рядами выстроены полицейские минивэны с включенными двигателями. Идущий навстречу мужчина машет рукой, не дослушивая вопрос.
"Не знаю, куда идти. Куда не пойдешь — везде забор", — недовольно говорит он с характерным шамкающим гамбургским акцентом.
Полицейские напряжены, они стоят полукругом, а старшие проводят инструктаж, слышен обрывок фразы: "оставляйте коридоры для раненых". На проспекте в 20 метрах на тротуаре выстроилась группа молодых людей, едва ли там есть кто-то старше 30. Они кричат "Позор!" своим ровесникам в защитной форме, которые стоят на проезжей части. Один парень вдруг выбегает вперед и делает селфи с полицейскими. Все смеются.
Молодая женщина-полицейская помогает пройти контрольный пункт обладателям аккредитации саммита. Впереди — абсолютно пустая улица, но на тротуаре каждые 20 метров стоят полицейские. Шлемы сняты — в городе около 30 градусов жары. Кто-то облокотился на забор, кто-то рассматривает парк, обнесенный металлической решеткой. Было бы очень тихо, если бы не три вертолета, зависшие в воздухе.
"Почему перекрыто движение общественного транспорта? Такова концепция безопасности. Хорошо, что вы успели до прибытия колонны. Сейчас все начнется", — говорит нервно полицейская.
Она поясняет — начнется проезд делегаций. Это большая и ответственная работа. Общие настроения в городе не способствуют тому, чтобы она получила от нее слишком большое удовольствие.
Место встречи
По словам сотрудника "Инфопункта" Штеффена, здесь расположено представительство городской гражданской инициативы, поддерживаемой жителями района. На время протестов решено предоставить это место для собраний, дискуссий и просто встреч демонстрантов. Но, как оказалось, не только для этого.
"Есть возможность здесь оказать первую помощь пострадавшим, которых, мягко говоря, много. Могу вам сказать, что у нас тут уже были два пострадавших, которым мы вызывали скорую. Серьезно — от перцового газа мы можем сами помочь, умыть человека. А этих пришлось отправить в больницу. Не знаю точно, что у них было, я не врач, но кажется, переломы ребер. Люди здесь не прячутся. Их приносят санитары, которые дежурят на демонстрациях", — говорит он, добавляя, что его заведение открыто весь день.
На вопрос, верит ли он в "черный блок" — группу боевиков, которые терроризируют полицию, прикрываясь мирными демонстрантами, Штеффен отрицательно качает головой.
"Я, конечно, не знаю тамошней структуры, но, по-моему, это все сказки. Люди, которые приходят сюда, не похожи на боевиков. Это все саммит", — говорит он.
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