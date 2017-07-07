Главной темой переговоров Путина и Абэ был вопрос мирного договора

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Центральной темой на встрече лидеров России и Японии в Гамбурге был вопрос мирного договора, передает агентство Киодо со ссылкой на заместителя генсека правительства Японии Котаро Ногами.

По его словам, встреча прошла с глаза на глаз с участием только переводчиков.

"Это была плотная дискуссия", — сказал Ногми, пояснив, что беседа в таком формате продолжалась 15 минут.

В центре обсуждения которой стоял вопрос заключения мирного договора, сообщил представитель правительства Японии.

В Японии в понятие "заключение мирного договора" включает решение вопроса принадлежности четырех островов южных Курид Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.