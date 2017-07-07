Клинцевич: встреча Путина и Трампа сняла сомнения в их личной совместимости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча лидеров РФ и США в Гамбурге "приоткрыла наглухо забаррикадированную дверь российско-американских отношений" и сняла все вопросы о личной совместимости президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, считает зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки", она длилась больше двух часов.

"Встреча — и в этом, как мне представляется, состояла ее главная задача — приоткрыла наглухо забаррикадированную дверь российско-американских отношений, одновременно сняв все вопросы относительно личной совместимости лидеров двух государств. Стороны продемонстрировали свою готовность не только вести переговоры, но и договариваться", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, все ожидания от встречи полностью оправдались.

"Конечно, и сейчас никто не возьмет на себя смелость гарантировать, что в отношениях наших двух стран произойдут серьезные подвижки, и они начнут реально взаимодействовать в решении международных проблем и, прежде всего, в борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.). Но, по крайней мере, такой поворот уже не представляется чем-то из области ненаучной фантастики", — заявил он.

По оценке сенатора, "серьезный шаг вперед, несомненно, сделан".

"В то же время не могу не констатировать, что ситуации в российско-американских отношениях, продолжая испытывать на себе сильнейшее воздействие факторов внутриполитической борьбы в самих США, в данный конкретный момент еще явно не устоялась, и может пойти как в ту, так и в другую сторону. Поэтому, чтобы не впасть в типичную ошибку, выдав желаемое за действительное, воздержусь от каких-либо более определенных прогнозов. Но встреча в Гамбурге все-таки вселяет оптимизм", — отметил Клинцевич.

По его словам, Россия и США, "невзирая на все разногласия, копившиеся не одно десятилетие, на объективное несовпадение интересов геополитического характера, могут и должны в сотрудничестве с другими странами сделать мир безопаснее".