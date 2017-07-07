Запад должен отреагировать на теракты в Луганске, считает депутат ГД

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Запад должен отреагировать на серию терактов в Луганске, говорится в официальном заявлении депутата Госдумы РФ, координатора интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрея Козенко.

В пятницу в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, а затем неподалеку взорвался автомобиль. По данным оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР, в результате взрывов один человек погиб, семеро пострадали.

"Запад должен дать жесткую оценку произошедшим в Луганске терактам, или признать, что покрывает украинских террористов. Преступники пока не установлены, но будет проведено тщательное и компетентное расследование. Однако после целого ряда кощунственных заявлений украинских политиков, мне кажется, заказчик очевиден", – цитирует Козенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что теракты в центре Луганске были направлены против мирного населения. "Если европейские политики не признают это публично, то тем самым продемонстрируют, что жители Донбасса для них – люди второго сорта", – отмечается в заявлении. По мнению депутата, между взрывами в Луганске и террористическими атаками на Ниццу, Лондон, Париж и Брюссель стоит знак равенства.

В пресс-службе добавили, что Козенко в телефонном разговоре выразил поддержку главе ЛНР Игорю Плотницкому и "пообещал отстаивать интересы жителей Донбасса всеми доступными способами". "Россия – вместе с вами. Мы соболезнуем, поддерживаем и сопереживаем", – говорится в заявлении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.