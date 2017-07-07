МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рабочая группа по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга, которую планируют создать РФ и США, станет мировой, так как в нее войдут и другие страны, считает член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР).

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки", она длилась больше двух часов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и Россия создадут рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

"Я думаю, что мы немножко уйдем, так сказать, в сторону политики. Это одна из универсальных тем, которую можно обсудить… И поверьте мне, через некоторое время в эту рабочую группу войдут абсолютно все. Это будет интересно, это будет актуально, это будет своевременно", — сказал Деньгин РИА Новости.

Он уточнил, что подразумевает под всеми другие страны, так как никто из них не сможет "остаться в стороне" от разработки всемирного законодательства в сфере кибербезопасности.

"Одна из тем, которая говорит об объединении между нашими странами, это, конечно, борьба с киберпреступниками и вопросы кибербезопасности, поэтому я очень рад, честно говоря, как гражданин РФ, что это обсудили", — заключил он.