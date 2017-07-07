Тиллерсон: главная цель Трампа - уйти от "непреодолимых разногласий" с РФ

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на первой встрече обсудили будущее двусторонних отношений, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон. При этом главная цель американского лидера, по его словам — уйти от "непреодолимых разногласий".

Встреча двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге продолжалась почти 2,5 часа.

"Два лидера обменялись взглядами на нынешнее состояние российско-американских отношений и будущее отношений России и США", — заявил Тиллерсон.

По его словам, "есть много вещей в прошлом", из-за которых обе страны недовольны. "Это очень важные отношения. Две крупнейшие ядерные державы в мире", — добавил Тиллерсон.

Госсекретарь США также отметил, что главная цель Трампа, чтобы уйти от состояния "непреодолимых разногласий".

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