Тиллерсон заявил, что Путин и Трамп больше обсуждали будущее России и США

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе встречи обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться, заявил выступая в Гамбурге госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он отметил, что по таким вопросам, как например, "вмешательство" РФ в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.

"Мы заявили (президенту Путину) об этом и о санкциях, которые сейчас в конгрессе. Мы настаивали, что это (выборы) серьезный вопрос", — сказал он.

"Но два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше. Для меня непонятно сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос, что мы будем делать сейчас", — добавил он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".