Тиллерсон заявил, что Путин и Трамп больше обсуждали будущее России и США
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе встречи обсуждали больше будущее отношений двух стран, а не прошлое, по которому сложно будет договориться, заявил выступая в Гамбурге госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Он отметил, что по таким вопросам, как например, "вмешательство" РФ в выборы США две страны вряд ли придут к общему знаменателю, но нужно двигаться в будущее.
"Мы заявили (президенту Путину) об этом и о санкциях, которые сейчас в конгрессе. Мы настаивали, что это (выборы) серьезный вопрос", — сказал он.
"Но два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше. Для меня непонятно сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос, что мы будем делать сейчас", — добавил он.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.
В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.