Лавров: беседа с Тиллерсоном не выявила отхода США от "Минска-2"

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе его беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было выявлено отхода США от минских договоренностей по Украине.

"Я не припомню, чтобы президент Трамп предлагал какой-то другой план (по Украине). И сегодняшняя продолжительная беседа с Рексом Тиллерсоном не выявила каких-то отходов от минских договоренностей… Есть общий интерес ускорить продвижение по тому пути, который содержится в минских договоренностях", — заявил Лавров.