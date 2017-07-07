Лавров: позиция Трампа, озвученная в Польше, с Путиным не обсуждалась

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. На встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа позиция, озвученная президентом США в Польше, не затрагивалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Об этом речь не заходила, мы исходим из того, что обсуждаются те вопросы, которые реально выносятся на повестку дня той или иной встречи. Я рассказал то, о чем мы сегодня говорили", — заявил Лавров по итогам встречи президентов РФ и США "на полях" саммита G20, отвечая на соответствующий вопрос.

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