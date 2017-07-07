Косачев назвал результаты встречи Путина и Трампа прорывом

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа превзошли ожидания, в каком-то смысле их можно считать прорывом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои, и уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений", — сказал Косачев журналистам.

По его словам, "в каком-то смысле" эти результаты можно считать "прорывом". "Совершено точно — в психологическом, возможно, в практическом отношении. Ключевой представляется оценка Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей. Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно", — заявил сенатор.