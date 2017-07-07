Запад знает о необходимых усилиях для выполнения "Минска-2", заявил Лавров

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (273)

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Западные партнеры России прекрасно понимают необходимость дополнительного воздействия для реализации минских договоренностей по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы стороны минских договоренностей, а Украина — главная сторона минских договоренностей, выполняли то, что там записано. Я вас уверяю, что наши западные партнеры, мы это чувствуем, прекрасно понимают необходимость дополнительного воздействия на этот процесс, который пока находится в заторможенном состоянии", — заявил Лавров по итогам встречи президентов РФ и США "на полях" саммита G20.