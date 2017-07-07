Трамп поднял тему "вмешательства" России в выборы на встрече с Путиным

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп поднял тему "вмешательства" РФ в выборы на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает агентство Рейтер.

"Президент США Дональд Трамп открыл встречу с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, подняв озабоченность американского народа в связи с вмешательством России в президентские выборы 2016 года", — передает Рейтер.

Тиллерсон отметил, что у Трампа и Путина "был очень надежный и продолжительный обмен мнениями по этому вопросу".

"Президент неоднократно обращался к президенту Путину по поводу вмешательства России. Президент Путин отрицал такое вмешательства, как мне кажется, он делал и в прошлом", — добавил госсекретарь США.

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