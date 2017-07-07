Лавров: ни одного факта вмешательства России в выборы в США не выявлено

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Ни одного факта вмешательства России в американские выборы не выявлено, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Президент Трамп, я уверен, что об этом скажет либо он сам, либо Рекс Тиллерсон, сказал, что эта кампания (о якобы вмешательстве России в выборы в США — ред.) уже приобретает достаточно странный характер. Потому что уже за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, что признается и тем в конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации. И президент Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и российское руководство не вмешивалось, и он эти заявления принимает, вот, собственно говоря, и все", — сказал Лавров.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>