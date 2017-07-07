Встреча Путина и Трампа была сугубо политическая, заявил Лавров

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была сугубо политическая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Оба президента подтвердили твердый настрой на то, чтобы искать решения, которые отвечают национальным интересам США, РФ и интересам всего мирового сообщества. Встреча была сугубо политическая", — заявил Лавров по итогам встречи Путина и Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

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