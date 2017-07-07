Россия продолжает работать над решением ситуации с Бутом и Ярошенко

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Россия продолжает работать над решением ситуации с россиянами Виктором Бутом и Константином Ярошенко, которые отбывают наказание в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжаем работать над этими вопросами, исходим из того, что гуманитарный характер ситуации очевиден и наши американские коллеги все-таки сделают правильный выбор и примут правильное решение", — заявил Лавров по итогам переговоров президентов РФ и США "на полях" саммита G20.

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