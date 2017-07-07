Рады знакомству: Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились лично: российский лидер сказал, что рад знакомству с американским коллегой, а тот в свою очередь отметил, что встретиться с Путиным – честь; главы государств обсудили Сирию, Украину, антитеррор и кибербезопасность.

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому — давление со стороны антироссийски настроенного американского истеблишмента, который безосновательно обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая последовала за беседой лидеров РФ и США.

Результативный контакт

В начале встречи оба лидера заявили о своих ожиданиях позитивного результата от разговора. Беседа продолжалась чуть более двух часов.

Трамп заявил, что лично встретиться с Путиным — честь для него. Президент США в начале встречи обратился к присутствовавшим в помещении представителям прессы, он смотрел в сторону журналистов, а о Путине говорил в третьем лице: "Президент Путин и я обсуждали различные вопросы". По словам Трампа, после нынешнего разговора он ожидает, что в отношениях РФ и США произойдет много положительного. После Трамп повернулся к Путину и сказал: "Это честь – быть с вами".

Президент РФ со своей стороны сказал, что рад познакомиться с Трампом. Путин при этом на протяжении всего своего заявления обращался лично к Трампу. Путин заявил, что с Трампом уже было несколько телефонных разговоров по очень важным вопросам двусторонней и международной повестки. "Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивно двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы", — подчеркнул российский лидер.

"Я очень рад с вами познакомиться, господин президент. И надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", — сказал Путин на встрече с Трампом.

До этого Путину и Трампу представился шанс увидеться в кулуарах саммита G20 — они поздоровались и сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что главы двух государств пожали друг другу руки, подтвердив намерение провести встречу.

Меркель, которая в этом году принимает саммит лидеров "двадцатки", приветствовала встречу Путина и Трампа. "Я крайне приветствую, что президенты Трамп и Путин встретились "на полях" саммита", — заявила Меркель в своем выступлении.

Поиск выхода из кризиса

Трамп в ходе встречи с Путиным подтвердил, что настроен серьезно и что, по его мнению, Соединенные Штаты будут искать с Россией совместные пути выхода из кризисов. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, встреча двух лидеров улучшит ситуацию в российско-американских отношениях.

"Трамп подтвердил, что он настроен серьезно, что он считает, что уже были хорошие переговоры по телефону и что сегодняшние переговоры будут хорошими, что Соединенные Штаты будут общаться с Россией, искать совместные пути выхода из кризисов", — сказал Пушков в эфире телеканала "Россия 24"

Он добавил, что "таковы намерения Трампа, но насколько ему позволят его окружение, его собственная администрация, не говоря уже о его политических противниках в США, пойти по этой линии, мы поймем, по всей вероятности, в ближайшие недели".

"Но ценно уже хотя бы то, что сам президент Соединенных Штатов настаивает на своем устремлении наладить конструктивные отношения с Россией. Я думаю, что в любом случае эта встреча будет, безусловно, полезной и сделает ситуацию лучше, потому что до сих пор она (ситуация) стагнировала на крайне низкой и отрицательной позиции", — сказал сенатор.

Вопрос о российском дипломатическом имуществе в США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности РФ, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

Что касается скандала с дипломатическим имуществом России в США, то Пушков сказал, что ему трудно предсказать результаты переговоров, однако отметил, что знает, что этот вопрос должен быть поднят на встрече двух лидеров.

"Я допускаю, что Трамп воспримет российскую позицию. Это в его силах, он не должен советоваться ни с конгрессом, ни с сенатом, ни, тем более, со средствами массовой информации в том, надо ли возвращать России забранную у нее дипломатическую собственность", — сказал Пушков, отвечая на вопрос о том, удастся ли, по его мнению, договориться двум лидерам по вопросу о российском дипломатическом имуществе в США.

По мнению Пушкова, Трамп может сделать это сразу после приезда в Вашингтон, если "не побоится очередного навала на него со стороны всех тех, кто его критикует, атакует и пытается не оставить от него камня на камне".

"Но этого бояться ему, мне кажется, уже бессмысленно, эти нападки достигли своего пика, и пойдет он здесь по разумному пути или не пойдет — ничего не зависит (от этого) в его политической судьбе, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос должен быть решен", — сказал сенатор.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

Несправедливые санкции и боевой настрой

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рассчитывает, что встреча Путина и Трампа принесет позитивные новости для мировой экономики.

На тему экономики Путин в ходе саммита G20 вступал с Трампом в заочную дискуссию. Как сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, российский лидер обратил внимание американского коллеги на невозможность достижения справедливости при существовании действующих против других стран ограничений и санкций. По словам Орешкина, об этом Путин заявил в ходе своего выступления на саммите.

Президент РФ, поднимая на саммите G20 вопрос об ограничительных мерах, помогает Трампу определиться с позицией; действия президента США показывают, что он не сторонник ужесточения санкций, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"В данном случае согласен с этим (вопросом о) санкциях. Почему (Путин) поднял этот вопрос? Потому что в Соединенных Штатах Америки должны будоражить уже даже и не сторонники Трампа продолжения, ужесточения санкций в отношении России. И Владимир Владимирович (Путин) не зря напомнил Трампу об этом, потому что он (Трамп) не сторонник ужесточения санкций, мы это видим по его действиям… Мы этот сигнал уже видели от него… Таким образом Владимир Владимирович помогает Трампу определиться с позицией, заостряя на этом внимание", — сказал Дивинский РИА Новости.

Парламентарий отметил, что президент РФ своевременно и очень правильно поднял этот вопрос. По мнению депутата, ситуация в этом направлении для России не может стать хуже. "Хуже уже не будет, а лучше — может быть", — заключил Дивинский.

Путин продемонстрировал боевой настрой в дискуссии с Трампом на заседании саммита G20, что проявилось, в том числе, в ответе российского лидера на слова президента США о справедливости, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Судя по всему, Владимир Путин настроен по-боевому, и так называемые санкции, которые являются проявлением нечестной конкуренции на самом деле, вызывают, мягко говоря, некоторое удивление и сожаление уже давно. Конечно, Россия научилась не только их обходить, но и использовать себе на пользу", — сказал Мухин.

Он уточнил, что достаточно посмотреть на развитие российских ВПК, АПК и иных отраслей, при этом "попытки выстроить какие-то странные и неравноправные отношения слабо коррелируют, соотносятся с заявлениями американской стороны, которые ратуют за справедливость, равенство всех перед законами рынка".

"И это, конечно, вызывает некоторую иронию. Мне кажется, что Владимир Путин, с одной стороны, высказал свою точку зрения, с другой — сыронизировал, потому что американские политики, в том числе Дональд Трамп, были замечены в том, что декларации, которые они делают, нередко расходятся с делами, которые они творят", — добавил собеседник агентства.

При этом эксперт не верит "в реальную возможность качественно изменить ситуацию в отношениях между Россией и США за одну, две и даже за три встречи, несмотря на количество рукопожатий". "Следует также учитывать, что Дональд Трамп сейчас находится в очень узком политическом пространстве и де-факто вынужден делать то, что хотят его оппоненты. Это очень странно выглядит со стороны, во всяком случае", — заключил Мухин.

У России и США сейчас нет пространства для маневра с точки зрения улучшения двусторонних отношений, однако Путин и Трамп могут договориться о минимизации возможного взаимного ущерба по некоторым позициям, хотя эффект от этого не будет очевиден сразу, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Большие ожидания и надежды, которые возлагались на эту встречу, по мнению эксперта, "могли бы быть обоснованы, если бы встреча Путина и Трампа состоялась вскоре после инаугурации Трампа". "Тогда у Трампа была большая свобода маневра, сейчас его загнали в очень жесткое русло, и возможности маневрировать в отношениях с Россией у него нет. Но есть возможность по каким-то позициям договориться о минимизации взаимного ущерба", — заключил собеседник агентства.

Эксперты оценили не только высказывания лидеров, но и оформление помещения, где проходили переговоры. Например, цветочная композиция из голубого дельфиниума и белой орхидеи в комнате для переговоров президента США, где он в частности встречался с российским лидером, может означать прохладные отношения, при этом сам цветок дельфиниума символизирует старание и добрые намерения. Об этом РИА Новости сказали эксперт по этикету и специалист по ботанике.

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