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В мире

Рады знакомству: Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге

Сюжет:
Главное за 7 июля 2017 года (10)
20:3007.07.2017
(обновлено: 20:55 07.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в ГамбургеПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились лично: российский лидер сказал, что рад знакомству с американским коллегой, а тот в свою очередь отметил, что встретиться с Путиным – честь; главы государств обсудили Сирию, Украину, антитеррор и кибербезопасность.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов

Сегодняшняя встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 — первая. Разговоры о возможности подобных двусторонних переговоров шли довольно долго. Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским президентом произошла только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского лидера. Частично виной тому — давление со стороны антироссийски настроенного американского истеблишмента, который безосновательно обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США и с которым Трампу так или иначе приходится считаться.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая последовала за беседой лидеров РФ и США.

Первая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНакануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of BundesregierungЗа несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
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Результативный контакт

В начале встречи оба лидера заявили о своих ожиданиях позитивного результата от разговора. Беседа продолжалась чуть более двух часов.

Трамп заявил, что лично встретиться с Путиным — честь для него. Президент США в начале встречи обратился к присутствовавшим в помещении представителям прессы, он смотрел в сторону журналистов, а о Путине говорил в третьем лице: "Президент Путин и я обсуждали различные вопросы". По словам Трампа, после нынешнего разговора он ожидает, что в отношениях РФ и США произойдет много положительного. После Трамп повернулся к Путину и сказал: "Это честь – быть с вами".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль-Гейтом в Москве. 5 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа
Президент РФ со своей стороны сказал, что рад познакомиться с Трампом. Путин при этом на протяжении всего своего заявления обращался лично к Трампу. Путин заявил, что с Трампом уже было несколько телефонных разговоров по очень важным вопросам двусторонней и международной повестки. "Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивно двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы", — подчеркнул российский лидер.

"Я очень рад с вами познакомиться, господин президент. И надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", — сказал Путин на встрече с Трампом.

До этого Путину и Трампу представился шанс увидеться в кулуарах саммита G20 — они поздоровались и сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что главы двух государств пожали друг другу руки, подтвердив намерение провести встречу.

Меркель, которая в этом году принимает саммит лидеров "двадцатки", приветствовала встречу Путина и Трампа. "Я крайне приветствую, что президенты Трамп и Путин встретились "на полях" саммита", — заявила Меркель в своем выступлении.

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© РИА Новости
Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Поиск выхода из кризиса

Трамп в ходе встречи с Путиным подтвердил, что настроен серьезно и что, по его мнению, Соединенные Штаты будут искать с Россией совместные пути выхода из кризисов. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, встреча двух лидеров улучшит ситуацию в российско-американских отношениях.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Встреча Путина и Трампа улучшит отношения России и США, считает Пушков
"Трамп подтвердил, что он настроен серьезно, что он считает, что уже были хорошие переговоры по телефону и что сегодняшние переговоры будут хорошими, что Соединенные Штаты будут общаться с Россией, искать совместные пути выхода из кризисов", — сказал Пушков в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что "таковы намерения Трампа, но насколько ему позволят его окружение, его собственная администрация, не говоря уже о его политических противниках в США, пойти по этой линии, мы поймем, по всей вероятности, в ближайшие недели".

"Но ценно уже хотя бы то, что сам президент Соединенных Штатов настаивает на своем устремлении наладить конструктивные отношения с Россией. Я думаю, что в любом случае эта встреча будет, безусловно, полезной и сделает ситуацию лучше, потому что до сих пор она (ситуация) стагнировала на крайне низкой и отрицательной позиции", — сказал сенатор.

Вопрос о российском дипломатическом имуществе в США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности РФ, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин и Трамп обсудили проблему дипсобственности, сообщил Лавров
Что касается скандала с дипломатическим имуществом России в США, то Пушков сказал, что ему трудно предсказать результаты переговоров, однако отметил, что знает, что этот вопрос должен быть поднят на встрече двух лидеров.

"Я допускаю, что Трамп воспримет российскую позицию. Это в его силах, он не должен советоваться ни с конгрессом, ни с сенатом, ни, тем более, со средствами массовой информации в том, надо ли возвращать России забранную у нее дипломатическую собственность", — сказал Пушков, отвечая на вопрос о том, удастся ли, по его мнению, договориться двум лидерам по вопросу о российском дипломатическом имуществе в США.

По мнению Пушкова, Трамп может сделать это сразу после приезда в Вашингтон, если "не побоится очередного навала на него со стороны всех тех, кто его критикует, атакует и пытается не оставить от него камня на камне".

"Но этого бояться ему, мне кажется, уже бессмысленно, эти нападки достигли своего пика, и пойдет он здесь по разумному пути или не пойдет — ничего не зависит (от этого) в его политической судьбе, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос должен быть решен", — сказал сенатор.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон сообщил, что Трамп и Путин обсудили будущее отношений РФ и США
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

Несправедливые санкции и боевой настрой

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рассчитывает, что встреча Путина и Трампа принесет позитивные новости для мировой экономики.

На тему экономики Путин в ходе саммита G20 вступал с Трампом в заочную дискуссию. Как сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, российский лидер обратил внимание американского коллеги на невозможность достижения справедливости при существовании действующих против других стран ограничений и санкций. По словам Орешкина, об этом Путин заявил в ходе своего выступления на саммите.

Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа была конструктивной
Президент РФ, поднимая на саммите G20 вопрос об ограничительных мерах, помогает Трампу определиться с позицией; действия президента США показывают, что он не сторонник ужесточения санкций, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"В данном случае согласен с этим (вопросом о) санкциях. Почему (Путин) поднял этот вопрос? Потому что в Соединенных Штатах Америки должны будоражить уже даже и не сторонники Трампа продолжения, ужесточения санкций в отношении России. И Владимир Владимирович (Путин) не зря напомнил Трампу об этом, потому что он (Трамп) не сторонник ужесточения санкций, мы это видим по его действиям… Мы этот сигнал уже видели от него… Таким образом Владимир Владимирович помогает Трампу определиться с позицией, заостряя на этом внимание", — сказал Дивинский РИА Новости.

Парламентарий отметил, что президент РФ своевременно и очень правильно поднял этот вопрос. По мнению депутата, ситуация в этом направлении для России не может стать хуже. "Хуже уже не будет, а лучше — может быть", — заключил Дивинский.

Путин продемонстрировал боевой настрой в дискуссии с Трампом на заседании саммита G20, что проявилось, в том числе, в ответе российского лидера на слова президента США о справедливости, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Carlos Barria
Депутат: говоря о санкциях, Путин помогает Трампу определиться с позицией
"Судя по всему, Владимир Путин настроен по-боевому, и так называемые санкции, которые являются проявлением нечестной конкуренции на самом деле, вызывают, мягко говоря, некоторое удивление и сожаление уже давно. Конечно, Россия научилась не только их обходить, но и использовать себе на пользу", — сказал Мухин.

Он уточнил, что достаточно посмотреть на развитие российских ВПК, АПК и иных отраслей, при этом "попытки выстроить какие-то странные и неравноправные отношения слабо коррелируют, соотносятся с заявлениями американской стороны, которые ратуют за справедливость, равенство всех перед законами рынка".

"И это, конечно, вызывает некоторую иронию. Мне кажется, что Владимир Путин, с одной стороны, высказал свою точку зрения, с другой — сыронизировал, потому что американские политики, в том числе Дональд Трамп, были замечены в том, что декларации, которые они делают, нередко расходятся с делами, которые они творят", — добавил собеседник агентства.

При этом эксперт не верит "в реальную возможность качественно изменить ситуацию в отношениях между Россией и США за одну, две и даже за три встречи, несмотря на количество рукопожатий". "Следует также учитывать, что Дональд Трамп сейчас находится в очень узком политическом пространстве и де-факто вынужден делать то, что хотят его оппоненты. Это очень странно выглядит со стороны, во всяком случае", — заключил Мухин.

Большая двадцатка в цифрах
© РИА Новости, Инфографика
"Большая двадцатка" в цифрах

У России и США сейчас нет пространства для маневра с точки зрения улучшения двусторонних отношений, однако Путин и Трамп могут договориться о минимизации возможного взаимного ущерба по некоторым позициям, хотя эффект от этого не будет очевиден сразу, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Трамп особое внимание уделили кибербезопасности, сообщил Лавров
Большие ожидания и надежды, которые возлагались на эту встречу, по мнению эксперта, "могли бы быть обоснованы, если бы встреча Путина и Трампа состоялась вскоре после инаугурации Трампа". "Тогда у Трампа была большая свобода маневра, сейчас его загнали в очень жесткое русло, и возможности маневрировать в отношениях с Россией у него нет. Но есть возможность по каким-то позициям договориться о минимизации взаимного ущерба", — заключил собеседник агентства.

Эксперты оценили не только высказывания лидеров, но и оформление помещения, где проходили переговоры. Например, цветочная композиция из голубого дельфиниума и белой орхидеи в комнате для переговоров президента США, где он в частности встречался с российским лидером, может означать прохладные отношения, при этом сам цветок дельфиниума символизирует старание и добрые намерения. Об этом РИА Новости сказали эксперт по этикету и специалист по ботанике.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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man9999
Президент США, меньше чем президент РФ. Все договоренности с ним мало что значат. Я считаю, что встреча не будет иметь никакого значения. Значение имеет сильная позиция России. Остальное пустое.
20:57
07.07.2017
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