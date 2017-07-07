Трамп: "некоторые круги" в США раздувают тему кибервмешательства России

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Кибербезопасности на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было уделено особое внимание, эта область становится все более рискованной, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Президент Трамп упомянул о том, что в США по-прежнему некоторые круги раздувают, хотя не могут доказать, тему российского вмешательства в американские выборы", — отметил он.

"Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, борьбу с оргпреступностью, с хакерством во всех его формах, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа", — подытожил глава российского МИД.

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