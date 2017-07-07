Депутат: говоря о санкциях, Путин помогает Трампу определиться с позицией

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, поднимая на саммите G20 вопрос об ограничительных мерах, помогает президенту США Дональду Трампу определиться с позицией; действия Трампа показывают, что он не сторонник ужесточения санкций, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что санкции – это "не российская история", и президент Путин на саммите G20 сообщил, что невозможно говорить о справедливой торговле в условиях ограничительных мер.

"В данном случае согласен с этим (вопросом о) санкциях. Почему (Путин) поднял этот вопрос? Потому что в Соединенных Штатах Америки должны будоражить уже даже и не сторонники Трампа продолжения, ужесточения санкций в отношении России. И Владимир Владимирович (Путин) не зря напомнил Трампу об этом, потому что он (Трамп) не сторонник ужесточения санкций, мы это видим по его действиям… Мы этот сигнал уже видели от него… Таким образом Владимир Владимирович помогает Трампу определиться с позицией, заостряя на этом внимание", — сказал Дивинский РИА Новости.

Парламентарий отметил, что президент РФ своевременно и очень правильно поднял этот вопрос. По мнению депутата, ситуация в этом направлении для России не может стать хуже. "Хуже уже не будет, а лучше — может быть", — заключил Дивинский.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.