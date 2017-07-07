G20 усилит сотрудничество для предотвращения финансирования терроризма

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" (G20) намерены добиться неприемлемости финансирования терроризма в рамках международной финансовой системы, говорится в Гамбургском заявлении G20 по противодействию терроризму.

"Мы подчеркиваем нашу решимость добиться того, чтобы финансирование терроризма стало полностью неприемлемо для международной финансовой системы, и обязуемся углублять международное сотрудничество и расширять обмен информацией, в том числе во взаимодействии с частным сектором, играющим крайне важную роль в глобальных усилиях по противодействию финансированию терроризма", — отмечается в документе.

Стороны вновь подтвердили свое твердое намерение перекрыть все источники, методы и каналы финансирования терроризма и призывают добиваться быстрого и эффективного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и стандартов ФАТФ по всему миру.

"Мы призываем к наращиванию мер по борьбе с финансированием международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ/ИГИШ/ДАИШ, Аль-Каиды (запрещены в РФ — ред.) и аффилированных с ними лиц и организаций", — подчеркивается в документе.

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