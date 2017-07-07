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G20 будет обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (203)
19:5507.07.2017
(обновлено: 19:56 07.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЦеремонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017Церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Страны G20 будут обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах и радикалах, расширят сотрудничество погранслужб для выявления поездок террористов, определения стран транзита и стран назначения террористов, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом в пятницу на саммите в Гамбурге.

Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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G20 усилит сотрудничество для предотвращения финансирования терроризма

"Мы будем бороться с эволюционирующей угрозой со стороны иностранных террористов-боевиков (ИТБ), возвращающихся из зон конфликтов, таких как Ирак и Сирия, и останемся привержены предотвращению создания баз ИТБ в других странах и регионах мира. Мы ссылаемся на резолюцию СБ ООН 2178 (2014), требующую принятия комплекса мер по более эффективному противостоянию угрозе иностранных террористов-боевиков", — говорится в документе.

"Мы призываем наши пограничные службы расширять сотрудничество по выявлению поездок с террористическими целями, в том числе путем определения стран транзита и назначения террористов. Мы будем оказывать поддержку усилиям по укреплению потенциала этих стран в таких областях, как управление границами, обмен информацией, а также ведение контрольных списков преступников в целях заблаговременного предупреждения угрозы", — отмечается в заявлении.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Сбор гостей: лидеры "Большой двадцатки" прибыли в Гамбург
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Гамбург ночью. Российский лидер примет участие в рабочих заседаниях G20, посвященных различным тематикам, а также в неформальной встрече, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, "на полях" саммита Путин проведет переговоры с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Гамбурга, куда он прибыл для участия в саммите лидеров государств Группы двадцати G20
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург ночью. Российский лидер примет участие в рабочих заседаниях G20, посвященных различным тематикам, а также в неформальной встрече, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, "на полях" саммита Путин проведет переговоры с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
© REUTERS / Axel Schmidt Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп в аэропорту Гамбурга. 6 июля 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.
© REUTERS / Axel Schmidt Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар и сыном Адрианом.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой и сыном спускаются по трапу после приземления в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / Axel Schmidt
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар и сыном Адрианом.
© REUTERS / Axel Schmidt Председатель КНР Си Цзиньпин.Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / Axel Schmidt
Председатель КНР Си Цзиньпин.
© AFP 2017 / Patrik Stollarz Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук.
© REUTERS / Axel SchmidtПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / Axel Schmidt
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
© REUTERS / Michele Tantussi Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Michele Tantussi
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
© AFP 2017 / Patrik StollarzПрезидент Сенегала Маки Салл.Президент Сенегала Маки Салл в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Президент Сенегала Маки Салл.
© AFP 2017 / Patrik StollarzПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
© REUTERS / Axel SchmidtПрезидент ЮАР Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонги Нгема.Президент ЮАР Джейкоб Зума с супругой в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / Axel Schmidt
Президент ЮАР Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонги Нгема.
© AFP 2017 / Patrik StollarzПремьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
© REUTERS / Pool/Michael KappelerПремьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Pool/Michael Kappeler
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
© AFP 2017 / DPA / Georg WendtМэр Гамбурга Олаф Шольц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Тронье в аэропорту ГамбургаМэр Гамбурга Олаф Шольц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Тронье в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / DPA / Georg Wendt
Мэр Гамбурга Олаф Шольц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Тронье в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / Axel SchmidtПремьер-министр Японии Синдзо Абэ со своей супругой Акиэ.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой после приземления в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / Axel Schmidt
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ со своей супругой Акиэ.
© REUTERS / Wolfgang RattayПрезидент Бразилии Мишел Темер и канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии саммита G20 в Гамбурге.Президент Бразилии Мишел Темер и канцлер ФРГ Ангела Меркель в первый день саммита G-20 в Гамбурге
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Президент Бразилии Мишел Темер и канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии саммита G20 в Гамбурге.
© AFP 2017 / Patrik Stollarz Президент Аргентины Маурисио Макри с супругой Хулианой Авада.Президент Аргентины Маурисио Макри с супругой в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Президент Аргентины Маурисио Макри с супругой Хулианой Авада.
© AFP 2017 / Patrik StollarzПрезидент Республики Индонезии Джоко Видодо с супругой Ирианой в аэропорту Гамбурга.Президент Республики Индонезии Джоко Видодо с супругой Ирианой в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Президент Республики Индонезии Джоко Видодо с супругой Ирианой в аэропорту Гамбурга.
© AFP 2017 / Patrik StollarzПремьер-министр Индии Нарендра Моди.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в аэропорту Гамбурга
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Италии Паоло Джентилони.Президент Италии Паоло Джентилони и канцлер ФРГ Ангела Меркель в первый день саммита G-20 в Гамбурге
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Италии Паоло Джентилони.
© REUTERS / DPA/ Jens BuettnerГосударственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф.Премьер-министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф в аэропорту Гамбурга
© REUTERS / DPA/ Jens Buettner
Государственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф.
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