G20 будет обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах
19:5507.07.2017
(обновлено: 19:56 07.07.2017)
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ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Страны G20 будут обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах и радикалах, расширят сотрудничество погранслужб для выявления поездок террористов, определения стран транзита и стран назначения террористов, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом в пятницу на саммите в Гамбурге.
"Мы будем бороться с эволюционирующей угрозой со стороны иностранных террористов-боевиков (ИТБ), возвращающихся из зон конфликтов, таких как Ирак и Сирия, и останемся привержены предотвращению создания баз ИТБ в других странах и регионах мира. Мы ссылаемся на резолюцию СБ ООН 2178 (2014), требующую принятия комплекса мер по более эффективному противостоянию угрозе иностранных террористов-боевиков", — говорится в документе.
"Мы призываем наши пограничные службы расширять сотрудничество по выявлению поездок с террористическими целями, в том числе путем определения стран транзита и назначения террористов. Мы будем оказывать поддержку усилиям по укреплению потенциала этих стран в таких областях, как управление границами, обмен информацией, а также ведение контрольных списков преступников в целях заблаговременного предупреждения угрозы", — отмечается в заявлении.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург ночью. Российский лидер примет участие в рабочих заседаниях G20, посвященных различным тематикам, а также в неформальной встрече, посвященной борьбе с терроризмом. Кроме того, "на полях" саммита Путин проведет переговоры с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи Грегуар и сыном Адрианом.
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент Южной Кореи Мун Джэин с супругой Ким Джонсук.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
Президент Сенегала Маки Салл.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Президент ЮАР Джейкоб Зума с супругой Глорией Бонги Нгема.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне саммита G20.
Мэр Гамбурга Олаф Шольц приветствует президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Тронье в аэропорту Гамбурга
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ со своей супругой Акиэ.
Президент Бразилии Мишел Темер и канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии саммита G20 в Гамбурге.
Президент Аргентины Маурисио Макри с супругой Хулианой Авада.
Президент Республики Индонезии Джоко Видодо с супругой Ирианой в аэропорту Гамбурга.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Италии Паоло Джентилони.
Государственный министр Саудовской Аравии Ибрагим Абдулазиз аль-Ассаф.