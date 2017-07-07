G20 будет обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Страны G20 будут обмениваться данными о возвращающихся на родину террористах и радикалах, расширят сотрудничество погранслужб для выявления поездок террористов, определения стран транзита и стран назначения террористов, говорится в совместном заявлении лидеров, принятом в пятницу на саммите в Гамбурге.

"Мы будем бороться с эволюционирующей угрозой со стороны иностранных террористов-боевиков (ИТБ), возвращающихся из зон конфликтов, таких как Ирак и Сирия, и останемся привержены предотвращению создания баз ИТБ в других странах и регионах мира. Мы ссылаемся на резолюцию СБ ООН 2178 (2014), требующую принятия комплекса мер по более эффективному противостоянию угрозе иностранных террористов-боевиков", — говорится в документе.

"Мы призываем наши пограничные службы расширять сотрудничество по выявлению поездок с террористическими целями, в том числе путем определения стран транзита и назначения террористов. Мы будем оказывать поддержку усилиям по укреплению потенциала этих стран в таких областях, как управление границами, обмен информацией, а также ведение контрольных списков преступников в целях заблаговременного предупреждения угрозы", — отмечается в заявлении.

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