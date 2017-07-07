Лидеры G20 обязуются продолжать поддержку усилий ООН в борьбе с терроризмом

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Лидеры G20 обязуются продолжать поддержку усилий ООН по предупреждению терроризма и противодействию ему, призывают выполнять международные обязательства и соблюдать соответствующие резолюции, говорится в заявлении лидеров "Группы двадцати" по противодействию терроризму.

"Мы призываем к выполнению существующих международных обязательств по противодействию терроризму, в том числе Глобальной контртеррористической стратегии ООН, и соблюдению соответствующих резолюций и адресных санкций Совета Безопасности ООН, направленных на борьбу с терроризмом", — отмечается в документе.

Лидеры G20 также обязуются "продолжать поддержку усилий ООН по предупреждению терроризма и противодействию ему".

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