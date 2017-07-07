Встреча Путина и Трампа улучшит отношения России и США, считает Пушков

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 подтвердил, что настроен серьезно и что, по его мнению, Соединенные Штаты будут искать с Россией совместные пути выхода из кризисов; при этом встреча двух лидеров улучшит ситуацию в российско-американских отношениях, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Трамп подтвердил, что он настроен серьезно, что он считает, что уже были хорошие переговоры по телефону и что сегодняшние переговоры будут хорошими, что Соединенные Штаты будут общаться с Россией, искать совместные пути выхода из кризисов", — сказал Пушков в эфире телеканала " Россия 24 ".

Он добавил, что "таковы намерения Трампа, но насколько ему позволят его окружение, его собственная администрация, не говоря уже о его политических противниках в США, пойти по этой линии, мы поймем, по всей вероятности, в ближайшие недели".

"Но ценно уже хотя бы то, что сам президент Соединенных Штатов настаивает на своем устремлении наладить конструктивные отношения с Россией. Я думаю, что в любом случае эта встреча будет, безусловно, полезной и сделает ситуацию лучше, потому что до сих пор она (ситуация) стагнировала на крайне низкой и отрицательной позиции", — сказал сенатор.

Вопрос о российском дипломатическом имуществе в США



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности РФ, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

Что касается скандала с дипломатическим имуществом России в США, то Пушков сказал, что ему трудно предсказать результаты переговоров, однако отметил, что знает, что этот вопрос должен быть поднят на встрече двух лидеров.

"Я допускаю, что Трамп воспримет российскую позицию. Это в его силах, он не должен советоваться ни с конгрессом, ни с сенатом, ни, тем более, со средствами массовой информации в том, надо ли возвращать России забранную у нее дипломатическую собственность", — сказал Пушков, отвечая на вопрос о том, удастся ли, по его мнению, договориться двум лидерам по вопросу о российском дипломатическом имуществе в США.

По мнению Пушкова, Трамп может сделать это сразу после приезда в Вашингтон, если "не побоится очередного навала на него со стороны всех тех, кто его критикует, атакует и пытается не оставить от него камня на камне".

"Но этого бояться ему, мне кажется, уже бессмысленно, эти нападки достигли своего пика, и пойдет он здесь по разумному пути или не пойдет – ничего не зависит (от этого) в его политической судьбе, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос должен быть решен", — сказал сенатор.

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