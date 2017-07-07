США
7.077 июля19:47МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Встреча Путина и Трампа улучшит отношения России и США, считает Пушков

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (196)
19:0907.07.2017
03812
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фотоАлексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 подтвердил, что настроен серьезно и что, по его мнению, Соединенные Штаты будут искать с Россией совместные пути выхода из кризисов; при этом встреча двух лидеров улучшит ситуацию в российско-американских отношениях, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Гамбурге прошла первая встреча Путина и Трампа
"Трамп подтвердил, что он настроен серьезно, что он считает, что уже были хорошие переговоры по телефону и что сегодняшние переговоры будут хорошими, что Соединенные Штаты будут общаться с Россией, искать совместные пути выхода из кризисов", — сказал Пушков в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что "таковы намерения Трампа, но насколько ему позволят его окружение, его собственная администрация, не говоря уже о его политических противниках в США, пойти по этой линии, мы поймем, по всей вероятности, в ближайшие недели".

"Но ценно уже хотя бы то, что сам президент Соединенных Штатов настаивает на своем устремлении наладить конструктивные отношения с Россией. Я думаю, что в любом случае эта встреча будет, безусловно, полезной и сделает ситуацию лучше, потому что до сих пор она (ситуация) стагнировала на крайне низкой и отрицательной позиции", — сказал сенатор.

Вопрос о российском дипломатическом имуществе в США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности РФ, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Яровая сочла просьбу американских сенаторов по дипсобственности неприличной
Что касается скандала с дипломатическим имуществом России в США, то Пушков сказал, что ему трудно предсказать результаты переговоров, однако отметил, что знает, что этот вопрос должен быть поднят на встрече двух лидеров.

"Я допускаю, что Трамп воспримет российскую позицию. Это в его силах, он не должен советоваться ни с конгрессом, ни с сенатом, ни, тем более, со средствами массовой информации в том, надо ли возвращать России забранную у нее дипломатическую собственность", — сказал Пушков, отвечая на вопрос о том, удастся ли, по его мнению, договориться двум лидерам по вопросу о российском дипломатическом имуществе в США.

По мнению Пушкова, Трамп может сделать это сразу после приезда в Вашингтон, если "не побоится очередного навала на него со стороны всех тех, кто его критикует, атакует и пытается не оставить от него камня на камне".

"Но этого бояться ему, мне кажется, уже бессмысленно, эти нападки достигли своего пика, и пойдет он здесь по разумному пути или не пойдет – ничего не зависит (от этого) в его политической судьбе, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос должен быть решен", — сказал сенатор.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена