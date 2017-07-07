Встреча Путина и Трампа улучшит отношения России и США, считает Пушков

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 подтвердил, что настроен серьезно и что, по его мнению, Соединенные Штаты будут искать с Россией совместные пути выхода из кризисов; при этом встреча двух лидеров улучшит ситуацию в российско-американских отношениях, считает российский сенатор Алексей Пушков.Россия 24".
Он добавил, что "таковы намерения Трампа, но насколько ему позволят его окружение, его собственная администрация, не говоря уже о его политических противниках в США, пойти по этой линии, мы поймем, по всей вероятности, в ближайшие недели".
"Но ценно уже хотя бы то, что сам президент Соединенных Штатов настаивает на своем устремлении наладить конструктивные отношения с Россией. Я думаю, что в любом случае эта встреча будет, безусловно, полезной и сделает ситуацию лучше, потому что до сих пор она (ситуация) стагнировала на крайне низкой и отрицательной позиции", — сказал сенатор.
Вопрос о российском дипломатическом имуществе в США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с санкциями США в отношении дипломатической собственности РФ, отметив, что терпение России на исходе, а принцип взаимности никто не отменял.
"Я допускаю, что Трамп воспримет российскую позицию. Это в его силах, он не должен советоваться ни с конгрессом, ни с сенатом, ни, тем более, со средствами массовой информации в том, надо ли возвращать России забранную у нее дипломатическую собственность", — сказал Пушков, отвечая на вопрос о том, удастся ли, по его мнению, договориться двум лидерам по вопросу о российском дипломатическом имуществе в США.
По мнению Пушкова, Трамп может сделать это сразу после приезда в Вашингтон, если "не побоится очередного навала на него со стороны всех тех, кто его критикует, атакует и пытается не оставить от него камня на камне".
"Но этого бояться ему, мне кажется, уже бессмысленно, эти нападки достигли своего пика, и пойдет он здесь по разумному пути или не пойдет – ничего не зависит (от этого) в его политической судьбе, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос должен быть решен", — сказал сенатор.
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