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Эксперты рассказали о значении цветов в комнате переговоров Путина и Трампа

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (195)
19:0207.07.2017
(обновлено: 19:36 07.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Цветочная композиция из голубого дельфиниума и белой орхидеи в комнате для переговоров президента США, где он в частности встречается с российским лидером, может означать прохладные отношения, при этом сам цветок дельфиниума символизирует старание и добрые намерения, об этом РИА Новости рассказали эксперты.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры Путина и Трампа продолжаются уже почти два часа

В пятницу проходит первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты заняли места в креслах, на столе между ними стоял горшок с голубым дельфиниумом и белыми орхидеями. Такие букеты расставлены по всей комнате. В этой же комнате ранее прошли несколько других встреч Трампа, в частности с лидером Мексики.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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© РИА Новости
Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

"Дельфиниум довольно поздно вошел в такое массовое употребление, поэтому он не используется в протокольных букетах. И что касается синих цветов и синих оттенков, (их использование) возможно, но если это учитывается композиционно с интерьером помещения, если интерьер позволяет – обивка, цвет стен, гардины. Не знаю, возможно, организаторы как-то намекали на прохладные отношения или еще какой-то смысл хотели внести", — сказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп заявил, что для него честь встретиться с Путиным

Как рассказал РИА Новости младший научный сотрудник биологического факультета МГУ геоботаник Никита Лавренов, согласно греческой мифологии, дельфиниум возник из крови Аякса, жениха Елены Прекрасной, который погиб во время сражения, поэтому исходно цветки дельфиниума были символом старания, рвения и добрых намерений.

Однако по словам Басмановой, когда составляется букет, то цветы в нем, как правило, теряют свое символическое значение, и смысл заключается в том, как составлена композиция.

Кроме того, эксперт отметила, что многие флористы сегодня ищут новые креативные формы и возможности, но букет на встрече лидеров России и США является нетипичным и даже смелым, хотя никаких прямых запретов не существует.

Первая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНакануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of BundesregierungЗа несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
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