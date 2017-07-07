Эксперты рассказали о значении цветов в комнате переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Цветочная композиция из голубого дельфиниума и белой орхидеи в комнате для переговоров президента США, где он в частности встречается с российским лидером, может означать прохладные отношения, при этом сам цветок дельфиниума символизирует старание и добрые намерения, об этом РИА Новости рассказали эксперты.

В пятницу проходит первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты заняли места в креслах, на столе между ними стоял горшок с голубым дельфиниумом и белыми орхидеями. Такие букеты расставлены по всей комнате. В этой же комнате ранее прошли несколько других встреч Трампа, в частности с лидером Мексики.

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"Дельфиниум довольно поздно вошел в такое массовое употребление, поэтому он не используется в протокольных букетах. И что касается синих цветов и синих оттенков, (их использование) возможно, но если это учитывается композиционно с интерьером помещения, если интерьер позволяет – обивка, цвет стен, гардины. Не знаю, возможно, организаторы как-то намекали на прохладные отношения или еще какой-то смысл хотели внести", — сказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Как рассказал РИА Новости младший научный сотрудник биологического факультета МГУ геоботаник Никита Лавренов, согласно греческой мифологии, дельфиниум возник из крови Аякса, жениха Елены Прекрасной, который погиб во время сражения, поэтому исходно цветки дельфиниума были символом старания, рвения и добрых намерений.

Однако по словам Басмановой, когда составляется букет, то цветы в нем, как правило, теряют свое символическое значение, и смысл заключается в том, как составлена композиция.

Кроме того, эксперт отметила, что многие флористы сегодня ищут новые креативные формы и возможности, но букет на встрече лидеров России и США является нетипичным и даже смелым, хотя никаких прямых запретов не существует.